Воронеж, , 11:26 — REGNUM В Воронежской области 70 пациентов с заражением коронавирусом госпитализированы за последние сутки, данные опубликованы 27 марта сайтом стопкоронавирус.рф. Накануне, 26 марта, сообщалось о 91 воронежце, попавшем в больницы с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 954 человека — это на 21 случай заражения меньше, чем было выявлено накануне. Выписаны с выздоровлением 1256 человек. Два пациента скончались.

С начала пандемии на территории Воронежской области в общей сложности было подтверждено 366 165 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 345 326 человек. Инфекция унесла жизни 8 030 воронежцев.