Канберра, , 09:21 — REGNUM За минувшие сутки в двух самых населенных штатах Австралии Новый Южный Уэльс и Виктория зафиксировано небольшое снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В этих штатах выявили 23 702 и 9244 случая соответственно. Об этом 25 марта сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В двух штатах от COVID-19 умерли еще шестнадцать человек: семь в Новом Южном Уэльсе и девять в Виктории.

Число госпитализированных с коронавирусом в Новом Южном Уэльсе увеличилось на 1182. Из них 43 пациента находятся в реанимации.

В Виктории число госпитализированных граждан с коронавирусом также выросло: сейчас в больницах находятся 253 человека по сравнению с 244 сутками ранее. В реанимации зарегистрированы 19 человек.

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