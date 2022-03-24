Тегеран, , 07:41 — REGNUM 23 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 802, причем 67 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 67 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 802», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1123 новых случая заражения COVID-19, при этом 270 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 837 721 пациент из общего числа 7 144 532 инфицированных выздоровел или был выписан из больниц.

В отчете также приводится, что 1816 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 772 041 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 590 114 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.