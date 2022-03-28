Тбилиси, , 10:33 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 5460 исследований на SARS-CoV-2 выявили 229 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 646 545 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 621 396 победили инфекцию, в том числе 2993 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 720 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 638 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 8358 исследований выявили 357 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3237 человек, скончались четыре пациента с COVID-19.