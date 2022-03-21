Красноярск, , 12:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 марта в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Маска (сс) AlexChirkin

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 10 412 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 451 носитель коронавируса, выздоровели 926 человек.

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