Улан-Удэ, , 15:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки госпитализировали 16 человек с диагнозом COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к 27 марта в ковидных стационарах республики лечатся 359 пациентов.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Состояние 231 больного осложнено внебольничной пневмонией. 61 человек находится в реанимации, 15 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 466 коек: занято — 359, свободно — 107 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,0%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что к настоящему времени в Бурятии первично привито против коронавируса 497,8 тыс. жителей, завершили вакцинацию — 472,4 тыс. Повторно вакцинировались 139,4 тыс. человек.