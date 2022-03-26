Омск, , 13:05 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки подтвердили 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии, таким образом, в регионе скончались 4127 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 202 134. За сутки диагноз подтвердился у 257 человек, 68 заразившихся госпитализировали в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 554 пациента. Всего по состоянию на 26 марта, коронавирус победили 193 643 местных жителей. Уровень коллективного иммунитета составил 55,6%.

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