Барнаул, , 11:06 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 25 марта 2022 года вакцинированы 1 387 252 человека (+1386 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

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Из общего числа привитых 57 033 жителей региона получили первую прививку (+1457 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 231 842 (+895 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 98 377 ревакцинированных (+420 за сутки).

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