Ульяновск, , 12:50 — REGNUM В Ульяновской области снизилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом резко возросло суточное количество госпитализированных. Соответствующие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 29 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 195 113 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 28 марта выявлено 482 носителя инфекции (27 марта — 490).

Кроме того, 28 марта направлены в ковидные стационары 53 больных, в то время 27 марта направили в госпитали 11 пациентов с коронавирусом — таким образом, за последние сутки произошёл пятикратный рост числа госпитализированных.

Напомним, что в области проведено за весь период 1 966 313 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается капитальный ремонт учреждений здравоохранения. В марте 2022 года завершен первый этап ремонта поликлиники Кузоватовской районной больницы, на что было потрачено 10 млн рублей.