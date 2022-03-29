Псков, , 12:59 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Псковской области доставили 31 пациента с COVID-19, что на 19 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 29 марта сообщили в федеральном штабе.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Псковской области за сутки выявили 150 случаев заражения коронавирусом, по данным регионального штаба. Это на 122 случая больше, чем за 27 марта. Только в Пскове обнаружили за сутки 27 новых заболеваний ковидом. Статистика новых заражения стала крайне нестабильной.

Скончались от COVID-19, как основной причины, за сутки четыре пациента, что в два раза меньше, чем за предыдущие сутки. Смертность от ковида в регионе то снижается, то возрастает. Выздоровели от ковида за сутки 42 человека. Этот показатель сократился за сутки на 246 человек.

С момента выявления первого случая заражения коронавирусом в Псковской области обнаружили 106 953 заболевания ковидом. От действия вируса скончались за это время 1727 человек, а выздоровели 104 425 пациентов.

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