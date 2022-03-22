Кишинёв, , 15:52 — REGNUM Вопрос отмены антиковидных мер в Молдавии будет обсуждаться перед тем, как подойдёт к концу срок действия режима чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Об этом 22 марта сообщила журналистам глава минздрава республики Алла Немеренко.

В маске

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

«Как вы знаете, на последнем заседании комиссии ЧП в сфере здравоохранения было продлено до 15 апреля. Все экономические ограничения были сняты, чему мы очень рады», — сказала Немеренко.

По её мнению, в Молдавии пока рано снимать все ограничения из-за большого потока беженцев, прибывающих с Украины. Министр считает, что маска ещё может защитить от заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что ранее в Молдавии отменили требование проверять сертификаты на прививку от COVID-19 при въезде в страну, а также на входе в общественные заведения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кишинёве решили закрыть мобильные пункты вакцинации от COVID-19