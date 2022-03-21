Чита, , 08:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье все более улучшается. Как сообщает сегодня, 21 марта, пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы, по возрастным группам заболеваемость взрослого населения оказалась ниже практически на 40% по сравнению с прошлой неделей, заболеваемость детского населения — ниже на 38,3%.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Снижение заболеваемости продолжилось по всем возрастам, на этой неделе наиболее выраженное снижение заболеваемости отмечалось в возрастной группе 30−49 лет — почти на 45%. Сохранилась хорошая тенденция к снижению заболеваемости по возрастной группе 65 лет и старше.

Снижение заболеваемости по возрастным группам взрослого населения идёт также на протяжении четырёх недель, пока темпы снижения остаются достаточно высокими. По детскому населению на этой неделе также продолжилось снижение заболеваемости. Заболеваемость в возрастной группе 7−14 лет показала наиболее высокие темпы снижения — на 41,6%. Снижение заболеваемости идёт на протяжении четырёх недель, на протяжении двух — с достаточно высокими темпами», — уточнила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по состоянию на 1 марта из общего количества пациентов моногоспиталей 103 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за сутки), 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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