Владимир, , 13:03 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 93 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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22 марта выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на 148 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 145 тыс. 924 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 118 тыс. 182 пациента, в том числе 1863 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3320 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.