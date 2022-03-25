София, , 18:19 — REGNUM Народное собрание (парламент) Болгарии приступило к рассмотрению очередных поправок к Закону о здравоохранении, действующему с 2019 года. Об этом 25 марта сообщает БНР.

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По официальной информации, новый документ разработан представителями парламентского большинства в высшем законодательном органе страны.

Согласно его основным пунктам, на территории Болгарии предусматривается сохранение правил борьбу с COVID-19, обеспечение соответствующих профилактических мер, а также выделение дополнительных государственных средств на профилактику инфекционных заболеваний.

Одновременно болгарское правительство обязуется предоставить нуждающимся гражданам бесплатные медикаменты и койко-места в больницах. Если указанный проект будет принят на ближайшем заседании высшего законодательного органа страны, он вступит в силу уже с 1 апреля нынешнего года.

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