Чебоксары, , 07:27 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться коллективный иммунитет к ковиду. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным (на 25 марта), в Чувашии укол от COVID-19 сделали 683 434 жителя, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 652 658 человек.

В настоящее время коллективный иммунитет в республике оценивается на уровне 42,3%. Это ниже среднероссийского показателя, который составляет 49,7%.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 76 563 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 57 913 человек, умерли 4542 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта коллективный иммунитет к ковиду в Чувашии составлял 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.

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