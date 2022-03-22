Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи заявил, что не удивится увеличению числа новых случаев заболевания COVID-19 в США, однако он не ожидает значительного всплеска, сообщает 22 марта Reuters.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) The White House

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«Меня не удивит, если мы обнаружим рост заболеваемости. Однако я думаю, что если не произойдет кардинальных изменения, нам не грозит значительный всплеск», — сказал он в интервью Washington Post.

Ранее Фаучи заявил, что Соединенным Штатам пора возвращаться к нормальной жизни, несмотря на риск заражений коронавирусом.

Напомним, главный медрегулятор США недавно обновил рекомендации по ношению масок. Это произошло в тот момент, когда всё большее число американских штатов начали ослаблять ковидные ограничения по мере снижения числа новых случаев заражения.