Саранск, , 18:53 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 27 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справился 61 681 житель республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 64 976 случаев заражения коронавирусом, из них 98 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1342 человека, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 11 пациентов, накануне в больницы попали пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта после перенесенного COVID-19 выписались 180 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 61 316 жителей республики.