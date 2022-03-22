Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 993 человека, выписаны с выздоровлением 1939 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (210), Таганроге (50), Шахтах (46), Неклиновском районе (43), Волгодонске (40), Сальском районе (32), Новочеркасске и Белокалитвинском (по 26) районе, Батайске, Зерноградском и Октябрьском районах (по 25). 15,5% новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 13,7% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё восемь мужчин в возрасте от 36 до 87 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 355 520 носителей коронавируса, выздоровели 336 045 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 666 жителей Ростовской области.

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