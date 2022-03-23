Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В Ленинградской области на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 4,4 тыс. человек, еще 464 пациента размещены в стационарах. Об этом 23 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Амбулаторное лечение Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР

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По данным ведомства, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлен 221 новый инфицированный коронавирусом (-18 к показателю предыдущего дня). Большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Пикалёво (13), Волхов (11), Приозерск (10).

На данный момент амбулаторно лечение от ковида получает 4441 пациент. Также в регионе развернуты койки для больных с коронавирусом. На фоне снижения заболеваемости их количество сократилось на 15 коек. Таким образом на данный момент из развернутых 815 заняты 464 койки, еще 351 койка (43,07%) свободна.

«За сутки было госпитализировано 39 заболевших. На ИВЛ на койках COVID-19 находится 10 пациентов», — отметили в комздраве.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 179 928 человек. Из них 173 841человек выздоровел, в том числе 80 были выписаны по выздоровлению за минувший вторник, 22 марта. Умерло 3423 заболевших COVID-19, в том числе один летальный исход зарегистрирован за минувший день.

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