Красноярск, , 05:50 — REGNUM В Красноярском крае родители интересуются, нужно ли им соблюдать масочный режим при посещении детских садов. Об этом 24 марта в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Маски ИА REGNUM

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Он отметил, что сейчас регистрируется «тенденция к снижению интенсивности эпидемического процесса новой коронавирусной инфекции», однако показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне. Обстановка с COVID-19 в крае остаётся напряжённой.

«Учитывая данные обстоятельства, жителям края не следует пренебрегать масочным режимом», — подчеркнул Горяев.

Он напомнил, что ношение масок рекомендовано указом губернатора региона. Организации, в том числе детсады, могут самостоятельно принять решение об обязательном соблюдении масочного режима на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим отменили в Красноярском крае с 16 марта 2022 года.

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