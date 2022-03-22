Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 303 644 человека. В том числе 4216 за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах региона находятся 276 «тяжелых» пациентов. Из них 114 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1527 человек медики оценивают как среднетяжелое.

Всего в области выявили 415 736 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 498. За последние сутки зарегистрировали девять случаев смерти от COVID-19.