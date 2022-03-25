Тегеран, , 17:30 — REGNUM 24 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 865, причем 63 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Еще 63 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 865 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 1345 новых случаев заражения COVID-19, при этом 261 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 842 103 пациента из общего числа 7 145 877 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1753 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 777 112 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 601 281 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.