Красногорск, , 12:31 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 480 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 28 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 927 424 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 958 685.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 28 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 12 человек.

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