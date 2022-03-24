Ульяновск, , 07:31 — REGNUM В Ульяновской области отменили ещё один блок ковидных ограничений. Он вступил в силу 24 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Губернатор Алексей Русских внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности и установлении обязательных «правил поведения» для жителей и предприятий. Согласно новой редакции, с 24 марта снимаются ограничения с работы кальянных, разрешается полная заполняемость театров, а также концертных и спортивных мероприятий.

Помимо этого, отменяется обязательность соблюдения социальной дистанции в местах массового пребывания людей, исключается требование по самоизоляции.

Из действующих требований сохраняется масочный режим, а также обязательная термометрия и использование средств обеззараживания воздуха в учреждениях, оказывающих услуги жителям.

Снимая ковидные ограничения, власти ссылаются на достижение коллективного иммунитета и преобладание среди вновь заразившихся коронавирусом лёгкой формы течения заболевания — таких свыше 86%.

Напомним, что 6 марта 2022 года в Ульяновской области отменили QR-коды, сняли ограничения с работы органов ЗАГС и разрешили работать ночью учреждениям культуры, фитнес-центрам, спа-салонам, боулинг-клубам, караоке-залам, а также проводить концерты.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 192 019 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 183 731 житель, скончались 4527 пациентов с коронавирусом.

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