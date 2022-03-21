Москва, 21 марта 2022, 12:16 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 146 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 21 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 116 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 1 098 человек выздоровели после COVID-19.
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