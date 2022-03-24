Ульяновск, , 13:33 — REGNUM В Ульяновской области возросло суточное число госпитализированных в ковидные стационары. Такие обновлённые данные приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По сведениям на 24 марта, с начала пандемии лабораторно подтверждено 192 559 случаев заражения коронавирусом. Из них 23 марта официально выявлено 540 носителей инфекции, что на четыре меньше по сравнению с предыдущими сутками, 22 марта.

В то же время в области госпитализированы в ковидные стационары ещё 45 пациентов. Это 16 человек меньше, чем было направлено 22 марта.

Напомним, что в Ульяновской области при снятии большинства ковидных ограничений продлили действие режима повышенной готовности до 1 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от ковида сделали более 699 тыс. жителей Ульяновской области, что составляет 88,1% от подлежащих вакцинации. Кроме того, более 120 тыс. жителей прошли ревакцинацию.

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