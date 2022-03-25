Абакан, , 07:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 71 носитель коронавируса, выздоровели 76 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в республиканском правительстве.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Хакасии за четыре дня составил 0,6; за семь дней — 0,7. С начала 2022 года в регионе выявлено 32 608 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в республике было подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 177 человек.

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