Воронеж, , 11:58 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки в больницы попал 91 новый пациент с заражением коронавирусом, данные на 26 марта опубликованы сайтом стопкоронавирус.рф. Для сравнения — на утро 25 марта сообщалось о 110 новых госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За сутки в регионе подтверждено 975 новых случаев заражения, на два случая меньше, чем накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 1274 человека. Скончались 11 пациентов с подтверждённым диагнозом.

С начала пандемии на территории Воронежской области было подтверждено 365 211 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 344 070 человек. Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе, по официальным данным, достигло 8 038 человек.