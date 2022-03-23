Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Разновидность штамма коронавируса «Стелс-омикрон» через несколько месяцев может привести к росту заболеваемости COVID-19 в Петербурге. Об этом 23 марта на заседании петербургского парламента сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«Глядя на то, что происходит в Юго-Восточной Азии, проявления другой разновидности штамма «омикрон», который называется «стелс», я не исключаю, что через несколько месяцев — называть конкретный период не буду — в том числе и в Петербурге возможно повышение числа заболевших», — заявил Дмитрий Лисовец, передаёт «Интерфакс».

Глава комздрава выразил надежду на то, что выработанный с помощью вакцинации коллективный иммунитет поможет побороть новый штамм. Лисовец отметил, что Петербург является лидером среди регионов РФ по вакцинации населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге сложилась стабильная эпидобстановка. Количество свободных коронавирусных коек составляет 30%, что позволяет продолжать возвращать к прежнему режиму работы городские стационары.

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