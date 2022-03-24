Джакарта, , 14:45 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5808 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По состоянию на 24 марта в Индонезии выявлено 5 986 830 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 18 272 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5,6 млн человек.

В период с 23 по 24 марта от COVID-19 умерли 122 жителя Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 153 892 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что Россия безопасна для туристов.

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