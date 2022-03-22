Сыктывкар, , 16:20 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались десять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3034 жителя республики, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, за сутки в республике выявили 144 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 33 случая, Усинске — 27, Воркуте и Ижемском районе — по 11.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в России выявили 26 394 носителя коронавируса.