Курск, , 11:18 — REGNUM В Курской области с 28 марта отменили масочный режим, в том числе в закрытых помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь ношение масок будет носить рекомендательный характер для мест массового скопления людей.

«На оперштабе приняли решение, что с сегодняшнего дня ношение масок, в том числе в закрытых помещениях, больше не является обязательным и будет носить рекомендательный характер. В местах с большим количеством людей настоятельно рекомендуется соблюдать масочный режим», — прокомментировал губернатор Роман Старовойт.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Курской области снижалась в среднем на 2,2% ежедневно. Количество пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, сократилось на 1664 человека. Всего заболел 1251 человек, выздоровели — 3170. Только 35% инфицированных нуждаются в госпитализации. Сейчас свободный коечный фонд в регионе составляет 46%.