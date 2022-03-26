Москва, , 11:17 — REGNUM Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в российские медицинские учреждения за истекшие сутки незначительно (1,5%) выросло за истекшие сутки. 26 марта об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За истекшие сутки госпитализировано 4275 пациентов с COVID-19. Сутками ранее сообщалось о 4212 госпитализациях. Выздоровели после этого заболевания почти 61 тыс. человек за сутки.

Российские медики за сутки подтвердили 24 тыс. новых случаев COVID-19, умерли от последствия болезни 395 человек. 25 марта сообщалось о 398 смертях. Смертность от COVID-19 в России держалась выше отметки в 400 случаев с июня 2021 года.

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в России стали смягчать ограничительные меры. В Москве с 15 марта перестал действовать обязательный масочный режим в общественных местах. В регионах решения о смягчении ограничительных мер принимаются с учётом ситуации на местах.