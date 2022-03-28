Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM На ковидные койки Ленинградской области за сутки поступило 16 пациентов с коронавирусом. Всего в больницах получают лечение 452 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Об этом 28 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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На данный момент в Ленобласти развернуто для таких больных 815 коек, из них 363 койки (44,54%) — свободны.

«На ИВЛ на койках COVID-19 находится 14 пациентов, за сутки поступило 16 человек», — отметили в областном комздраве.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 226 новых носителей коронавируса (-11 к показателю предыдущего дня). Большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Всеволожск (19), Мурино, Гатчина (по 16), Кудрово (12), Сланцы (11).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 181 017 человек. Из них 174 199 человек выздоровели, в том числе 18 были выписаны по выздоровлению за 27 марта. Умер 3431 заболевший COVID-19, в том числе один летальный исход зарегистрирован в последнее воскресенье марта.

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