Барнаул, , 11:05 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 22 марта 2022 года за сутки выявлены 451 новый носитель (на 21 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 3307 до 5689 (на 2382 больше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 449 (+18 за сутки) и 208841 (+405 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 265 (-32 за сутки). Из них 133 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9877 человек, причём 12 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1221 жителя края (-151 за сутки). Кроме этого, 113 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-8 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 174 зараженных коронавирусом (+101 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 258 307 человек, выздоровел 240 301 человек (+844 за сутки).

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