Кызыл, , 14:57 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. В ковидные стационары госпитализировано шесть заразившихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования, таким образом, достигло 44 354. Из них выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 39 632 человека, в том числе девять за последние сутки.

Жертвами коронавируса стали 346 человек. Добавим, что по состоянию на 25 марта, коллективный иммунитет в республике составил 57,4%. Завершили вакцинацию около 192,8 тыс. жителей.