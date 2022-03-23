Сантьяго, , 02:27 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 5045 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Сантьяго, Чили (сс) She Paused 4 Thought

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Отмечается, что это рекордно низкий показатель за более чем два месяца по приросту числа заболевших в течение 24 часов. Ведомство указывает, что в начале 2022 года Чили столкнулась с резким ростом заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма «Омикрон». Теперь заболеваемость стабильно снижается.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике достигло 3 406 540. Также за минувшие сутки в стране скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 55 976 человек.