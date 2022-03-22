Краснодар, , 11:25 — REGNUM В Краснодарском крае госпитализированы 265 пациентов с заражением коронавирусом за сутки, данные опубликованы 22 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Для сравнения — накануне, 21 марта, сообщалось о 136 попавших в больницы ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в крае подтвердили 495 случаев заболевания коронавирусом — на 69 меньше, чем сутками ранее. По данным регионального оперативного штаба, в числе новых заразившихся 17 детей в возрасте от четырёх месяцев.

С начала пандемии на территории Кубани подтверждено 246 145 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4331. За весь период 229 971 человек выписан с выздоровлением. Жертвами инфекции стали 10 611 пациентов.

В ковид-стационарах на утро 22 марта находятся 2 172 человека, 80 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Дома лечатся 8 691 человек с подтверждённым заражением коронавирусом и с подозрением на него.