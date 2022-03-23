Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 304 949 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 286 081 человека, в том числе 272 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 6243 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 588 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 656 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки выявили один такой случай.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 36 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 264 человек. Была зафиксирована одна смерть среди пациентов с диагнозом COVID-19.