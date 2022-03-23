Москва, 23 марта 2022, 11:41 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 162 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 23 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 174 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 1 262 человека выздоровели после COVID-19.
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