Канберра, , 07:05 — REGNUM В Австралии жителям старше 65 лет (аборигенам старше 50 лет) и пациентам с иммунодефицитом рекомендуется не ограничиваться одной прививкой при ревакцинации от COVID-19. Такая рекомендация государственной технической консультативной группы по вопросам иммунизации (ATAGI) при правительстве Австралии 25 марта опубликована на сайте австралийского минздрава.

Австралийский абориген метает бумеранг Herbert Basedow — National Museum of Australia

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Эксперты группы полагают, что для данной категории граждан вторая бустерная доза вакцины повысит защиту перед приходом на южный континент зимы и снизит как риск заражения коронавирусом, так и угрозу развития осложнений, если болезни избежать не удалось.

ATAGI «Дополнительная, зимняя бустерная доза может быть введена через четыре месяца после первой или через четыре месяца после подтверждённого COVID-19».

В качестве препарата в этом случае рекомендуются использовать препараты компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно в Австралии будет производиться до 100 миллионов доз мРНК-вакцин от COVID-19.

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