Салехард, , 16:24 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 22 марта за сутки госпитализировано 25 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 161 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровел за сутки 1301 ямалец. Заразились коронавирусом 125 человека — на 17 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых семь вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 22 марта зарегистрировано 134 568 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 128 358 человек, 1028 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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