Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 1041 пациентов. Всего с начала пандемии в республике излечились 111 845 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 133 357, более 59 тыс. из которых зарегистрировано в Улан-Удэ.

За сутки выявлено 217 новых носителей. Большинство из них были обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2947 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 1 чел.)», — отметили в оперштабе.