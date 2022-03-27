Чита, , 08:58 — REGNUM По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 27 марта, всего в регионе привит первым компонентом 687 914 человек (+722 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 636 980 (+813 за двое суток).

Вакцина Permkrai.ru

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Повторно вакцинировались 195 260 забайкальцев (+ 619 за двое суток).

Также первый компонент вакцины получили 928 детей (+64 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 656 (+6 за двое суток).

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