Иркутск, , 10:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 25 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8374 человека, причём 10 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 283 049 (+897 за сутки). Госпитализированы 1122 (-54 за сутки). В то же время выздоровели 269 584 пациента (+1196 за сутки).

Ещё 651 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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