Бухарест, , 19:10 — REGNUM За минувшие 24 часа в Румынии зафиксировано 5140 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 24% превышает показатели предыдущего дня. Об этом 22 марта, со ссылкой на данные румынского минздрава, сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, рост заболеваемости по-прежнему регистрируется в Бухаресте, Констанце, Бузэу и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 52 человек. В этой связи румынские медики в очередной раз призвали сограждан пройти вакцинацию от коронавируса.

По состоянию на 22 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,82 млн. Из них умерло 64 697 пациентов.