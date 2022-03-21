Барнаул, , 12:20 — REGNUM Ситуация со смертностью пациентов с коронавирусом в Алтайском крае остаётся напряжённой. По состоянию на 21 марта 2022 года, регион вместе в Волгоградской и Брянской областями занял восьмое место в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса (+10).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Больше только в Москве (29 случаев), Санкт-Петербурге (+25), Московской (+18), Самарской (+17), Челябинской областей (+15), Красноярского края (+14), а также — Свердловской, Иркутской и Пензенской областях (по +11).

В десятку проблемных территорий также вошли: Краснодарский край, Новосибирская, Омская и Вологодская области (по +9 смертельных случаев) и Ростовская, Тульская, Липецкая и Ярославская области (по +8).

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 21 марта 2022 года за сутки выявлены 472 новых носителей (на 15 человек меньше, чем сутками ранее).

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