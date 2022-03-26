Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 1298 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени выздоровели 116 317 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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По ситуации на 26 марта, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 133 986, 44% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. За сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2957 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 1 чел.)», — добавили в оперштабе.