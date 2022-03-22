Омск, , 12:00 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области за прошедшие сутки стали 11 человек (21 марта — 9). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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За весь период пандемии в Омской области, по данным оперштаба, скончались 4084 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 298 носителей коронавируса, выздоровели 463 человека, госпитализация потребовалась 173 пациентам.

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