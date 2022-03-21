Курган, , 13:49 — REGNUM В Курганской области за сутки на 21 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 22 человека, выписались по выздоровлении 278. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Медицинский работник в красной зоне Министерство здравоохранения Свердловской области

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Всего за сутки выявлен 262 заражённых коронавирусом курганцев, на три человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 21 марта выявлено 98 864 случа заражения коронавирусом, выздоровели 94 858 человек, скончались 1320 пациентов (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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